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『大英博物館 古代ギリシャ展』円盤投げ 1/15フィギュア
商品番号 U28976403763
商品名

『大英博物館 古代ギリシャ展』円盤投げ 1/15フィギュア
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

円盤投げ(ディスコボロス)2011年『大英博物館古代ギリシャ展』限定公式フィギュア彫刻を細部に至るまで緻密に再現された大英博物館の完全監修のフィギアです。1/15サイズ(高さ約12.5cm)暗所保管しておりましたので美品かと思います。中古品にご理解頂ける方のみご購入下さいませ。ブリティッシュミュージアム古代ギリシア展究極の身体　完全なる美ミュージアム　コレクションミケランジェロ　レオナルド・ダ・ヴィンチ美術書　黄金比　筋肉　仏像　銅像　石膏像　彫刻芸術美術アート海洋堂KAIYODO
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