『大英博物館 古代ギリシャ展』円盤投げ 1/15フィギュア

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円盤投げ(ディスコボロス)2011年『大英博物館古代ギリシャ展』限定公式フィギュア彫刻を細部に至るまで緻密に再現された大英博物館の完全監修のフィギアです。1/15サイズ(高さ約12.5cm)暗所保管しておりましたので美品かと思います。中古品にご理解頂ける方のみご購入下さいませ。ブリティッシュミュージアム古代ギリシア展究極の身体 完全なる美ミュージアム コレクションミケランジェロ レオナルド・ダ・ヴィンチ美術書 黄金比 筋肉 仏像 銅像 石膏像 彫刻芸術美術アート海洋堂KAIYODO