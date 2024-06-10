チップスカード 三枝明那

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三枝明那さんのチップスカード×11になります。画像のように並べたあと、スリーブに入れ暗所にて保管しておりました。気になる方は購入をお控えください。〜1000円/枚5枚からのみバラ売り可能です。普通郵便での発送予定ですが希望ありましたらコメントくだされば幸いです。即購入⭕️にじさんじ三枝明那チップスカード