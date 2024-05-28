2枚セット　VS 1st Edition R団のバンギラス　ヤミカラス

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コレクションから出品です。即購入、コンビニ払い歓迎致します♪発送は2重スリーブ＋硬質ローダーで折れ対策、封筒に入れジップロックで濡れ対策しクッション付き封筒で丁寧に梱包し発送させていただきます。カードの状態は写真からご判断お願いします。あくまで素人検品、プレイ用のため特に昔のカードは、完美品や微細なキズ等を気にされる方はご遠慮いただけますと幸いです。リーリエsrがんばリーリエかいりきリザードンエネルギーミュウツーgxシロナsrVSTARユニバースゴールデンボックススイクンPokémonpocketmonsterエンテイライコウサンダースリバホロ旧裏アセロラ srグレートフュージョンアーツVMAXクライマックスユウリデルタ種ブラッキーvmaxsaエーフィvmaxsaニンフィアvmaxsaグレイシアvmaxsaリーフィアvmaxsaイーブイヒーローズレックウザvmaxsaミュウvmaxsaクリスタルタイプ ルギアホウオウひかるライチュウアローラの仲間たちpsa10bgs10ミモザ sarプロモ ポケモンカードイーブイ ファンクラブサナ xyオカルトマニアタッグオールスターズ未開封boxゲンガーvmaxsaカイリューexセレビィミライドンボタン sarライチサーナイトexトリプルゲットキャンペーンフリーザーサンダーピカチュウリザードンhrカメックスフシギバナミュウミュウツースカーレットexバイオレットexミモザsrひかるミュウドリームリーグクイックボールエーフィカトレアsrアズサsrスイレンsrブルーの探索