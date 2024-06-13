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CASIO 鍵盤が光る光ナビゲーションキーボード LK-312 ホワイト/ピンク
商品番号 H12047418756
商品名

CASIO 鍵盤が光る光ナビゲーションキーボード LK-312 ホワイト/ピンク
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIO電子ピアノLK-31261鍵　鍵盤が光るナビゲーション付きの電子ピアノ付属品・本体・譜面台・マイク・マイクホルダー・ACアダプタ・クイックスタートガイド・SongBook1,2・中古品であることをご理解の上、ご購入をお願いいたします。・鍵盤に音階シールが貼ってあります。写真をご確認ください。・プチプチ、リサイクル段ボールで梱包します。・外箱はありません。#カシオ#CASIOLK_312
http://narcologia.ru/goods/perforce938465.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement344499.html
http://narcologia.ru/goods/recycling687314.html
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