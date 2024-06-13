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- CASIO 鍵盤が光る光ナビゲーションキーボード LK-312 ホワイト/ピンク
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商品詳細
CASIO電子ピアノLK-31261鍵 鍵盤が光るナビゲーション付きの電子ピアノ付属品・本体・譜面台・マイク・マイクホルダー・ACアダプタ・クイックスタートガイド・SongBook1,2・中古品であることをご理解の上、ご購入をお願いいたします。・鍵盤に音階シールが貼ってあります。写真をご確認ください。・プチプチ、リサイクル段ボールで梱包します。・外箱はありません。#カシオ#CASIOLK_312
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