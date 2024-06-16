【絵画】祈りの園《+ポストカード》パステルアート　羽　バラ　癒し ヒーリング

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ポストカード#lrisの原画作品です。私が思い描く「天国」を描きました。美しいバラの花園と、聖なる十字架が大きく翼を広げています。また、ピンクとブルーは女性性の色であり、「無償の愛」の色です＊+:-:+:-:+:+:-:+:-:+:《作品について》◆パステルというチョークに似た画材を削ってパウダー状にし、指につけて描いています。◆ラインストーンとラメが幻想的にキラキラ光ります。世界にただ一枚だけの、【パステルアート原画】です。ーーーーーーーーーー《商品詳細》【サイズ】：縦150×横150mm【用紙】 ：画用紙【技法】 ：パステル/ラインストーン/ラメのり/色鉛筆【制作年】：2020年8月【額】 ：（外寸）縦169×横169×奥行24mm【付属品】：ポストカード 1枚（どの絵柄が届くかお楽しみに♪こちらにはメッセージは付きません。）■額＊壁掛け用（紐付）★アートメッセージの同封私はカラーセラピストとアートセラピストの資格保持者です。今回は、絵の中のモチーフや色を心理学的に読み解いた『アートメッセージ』と、色の意味が載っている『おまけカード』も同封します☆※アートメッセージ：約A4サイズ1～2枚※他の作品は→#fukonoeーーーーーーーーーー《購入の際の注意点》＊画面上と実物では色が異なって見える場合があります。＊水濡れや直射日光にお気を付けください。＊１点もののため、値引き・返品・交換は基本的にお受けできません。ご質問があれば注文前にご連絡下さい。＊著作権はFukoにあります。また、商品の転売は禁止致します。～～～#原画 #癒し #浄化 #アート #ヒーリングアート #カラーセラピー #アートセラピー #パステルアート #パステル画 #パステルカラー #羽 #天国 #祝福 #十字架 #クロス #バラ #ばら #薔薇 #花 #愛 #天使 #天使画 #エンジェル #青 #ピンク #幻想的 #ファンタジー #かわいい #おしゃれ #きれい #神秘的 #美しい #色彩心理 #心理テスト #絵 #インテリア #リラックス #スピリチュアル #絵画 #ラインストーン