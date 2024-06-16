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【絵画】祈りの園《+ポストカード》パステルアート　羽　バラ　癒し ヒーリング
商品番号 V43740561656
商品名

【絵画】祈りの園《+ポストカード》パステルアート　羽　バラ　癒し ヒーリング
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 5,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポストカード#lrisの原画作品です。私が思い描く「天国」を描きました。美しいバラの花園と、聖なる十字架が大きく翼を広げています。また、ピンクとブルーは女性性の色であり、「無償の愛」の色です＊+:-:+:-:+:+:-:+:-:+:《作品について》◆パステルというチョークに似た画材を削ってパウダー状にし、指につけて描いています。◆ラインストーンとラメが幻想的にキラキラ光ります。世界にただ一枚だけの、【パステルアート原画】です。ーーーーーーーーーー《商品詳細》【サイズ】：縦150×横150mm【用紙】　：画用紙【技法】　：パステル/ラインストーン/ラメのり/色鉛筆【制作年】：2020年8月【額】　　：（外寸）縦169×横169×奥行24mm【付属品】：ポストカード　1枚（どの絵柄が届くかお楽しみに♪こちらにはメッセージは付きません。）■額＊壁掛け用（紐付）★アートメッセージの同封私はカラーセラピストとアートセラピストの資格保持者です。今回は、絵の中のモチーフや色を心理学的に読み解いた『アートメッセージ』と、色の意味が載っている『おまけカード』も同封します☆※アートメッセージ：約A4サイズ1～2枚※他の作品は→#fukonoeーーーーーーーーーー《購入の際の注意点》＊画面上と実物では色が異なって見える場合があります。＊水濡れや直射日光にお気を付けください。＊１点もののため、値引き・返品・交換は基本的にお受けできません。ご質問があれば注文前にご連絡下さい。＊著作権はFukoにあります。また、商品の転売は禁止致します。～～～#原画　#癒し　#浄化　#アート　#ヒーリングアート　#カラーセラピー　#アートセラピー　#パステルアート　#パステル画　#パステルカラー　#羽　#天国　#祝福　#十字架　#クロス　#バラ　#ばら　#薔薇　#花　#愛　#天使　#天使画　#エンジェル　#青　#ピンク　#幻想的　#ファンタジー　#かわいい　#おしゃれ　#きれい　#神秘的　#美しい　#色彩心理　#心理テスト　#絵　#インテリア　#リラックス　#スピリチュアル　#絵画　#ラインストーン
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