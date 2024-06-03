絵画　抽象画　原画　北欧　ピンク　アート　インテリア　SM

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ご覧いただき、ありがとうございます。【タイトル】Kissme 【サイズ】SM（22.7cm×15.8cm） キャンバスのみ一点ものの油絵の原画です。サイド部分も塗っていますので、このまま飾ることができます。皆様の暮らしに選ばれる一枚になれましたら幸いです。※2枚ご購入（同梱）とリピートの方には10%お値引きいたしますので、ご購入前にコメントでその旨お伝えください。※額装されない方で、裏面に金具と紐の取り付けをご希望の場合は、お声がけくださいませ。※照明等により写真と実物の色が若干異なることがありますが、ご了承ください。絵画の種類···油彩画・油絵形式···その他主題···抽象主な画材···油彩絵の具