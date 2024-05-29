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- ピラストロ コントラバス絃 E (クロムコア) 1本
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商品詳細
ピラストロコントラバス絃4E(クロムコア)1本新品・未使用品ですが、長期保管品です。以上、ご理解の上、よろしくお願いいたします。アクセサリー・パーツ...弦種類...その他
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