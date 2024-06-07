HISTORY:HST-Performance PRB【お値下げOK】

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⭕️早めに手放したいため、お値下げ歓迎です！(あまりに大幅なお値下げ交渉はご遠慮下さい。)大きなお荷物のため、発送までお時間いただく可能性があります。(基本的に土日祝発送です)ご購入前にお尋ねくだされば、発送予定日を予めお伝え致します。弦を少々緩めた状態でソフトケースに収納しています。弦の劣化、ビニールが綺麗に剥がしきれていない部分があります。①ギター本体(ソフトケースつき)②チューナー、クロス、カポ、ピック、シールド③教則本④保証書⑤ギタースタンド⚠️素人検品ですので見逃している傷があるかもしれません。また当方ギター初心者で知識不足の為、質問によってはお答えできない場合があります。 あくまでギター本体の販売です。弦の劣化に関しては責任を負いません。 またすでに梱包済みのため、写真追加のご要望には添えかねます。ギターをプチプチで保護し、分厚めのソフトケースにいれてさらにプチプチに包んだものを段ボールに入れて発送予定です。ハードケースはありません。⚠️配送中の破損については責任を負いません⚠️⭕️ヘッドフォン(エレキギター用)も出品しております。 同梱で送料分750円お値引き➕おまとめ割引5％タイプ···ストラトキャスタータイプヒストリー