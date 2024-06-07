1/12 合成人間 装試体 東亜重工 千値練 アクションフィギュア

素人保管の為ご理解いただける方のみご購入お願いいたします。1/12合成人間装試体東亜重工千値練アクションフィギュア限定仕事用にこちらでお譲り頂いたのですが、使わず飾ったままになっていた為出品いたします。フィギュア自体に傷汚れ等はありませんが、箱の状態が悪い為、ご理解ください。即購入⭕️



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