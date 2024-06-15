ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット拡張パックスカーレットex BOX

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商品詳細
ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット拡張パックスカーレットexBox×2セット台湾、香港限定シュリンクつきシリーズ最初の拡張パック!※この商品はBOXでの販売となります。1BOX＝30パック入り。1パック＝カード5枚入り。全78種+???よりランダムに封入。1BOXですべて揃うとは限りません。すり替え防止の為、購入後の返品等承りません。
http://narcologia.ru/goods/rouge631610.html
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