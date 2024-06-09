OTTO LINK　Super Tone Master 7 (テナーサックス)

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オットーリンクのテナーサックス用マウスピースとなります。イシバシ楽器名古屋栄店で購入しました。タイプ：オリジナルメタルモデル：7ティップオープニング：2.54mm除菌・清掃済みです。マウスピースパッチを常時つけていたため、目立った傷もなく良品です。※通常使用に伴う細かい傷等はございますので、写真にて ご確認願います。値下げ交渉×＜内容物＞・マウスピース本体・リガチャ・マウスピースカバー・外箱#オットーリンク#OttoLink#オットーリンクテナーサックス用マウスピースオリジナルメタル（GP）#テナーサックス種類...サックスアクセサリー・パーツ...マウスピース