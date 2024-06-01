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【真作】大徳寺/荒谷義晃/山花開似錦/禅語/掛軸/名家伝来/AD-141
商品番号 E32890881115
商品名

【真作】大徳寺/荒谷義晃/山花開似錦/禅語/掛軸/名家伝来/AD-141
ブランド名 Espare
特別価格 税込 4,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】大徳寺/荒谷義晃【作品状態】本紙は紙本肉質です。本紙は多少の薄汚れ、下部にシミあります。表装は概ね良好です。　　　　杉合せ箱付　　　　軸丈　　縦　196㎝×幅　36㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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