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- 【真作】大徳寺/荒谷義晃/山花開似錦/禅語/掛軸/名家伝来/AD-141
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商品詳細
【真作】【参考】大徳寺/荒谷義晃【作品状態】本紙は紙本肉質です。本紙は多少の薄汚れ、下部にシミあります。表装は概ね良好です。 杉合せ箱付 軸丈 縦 196㎝×幅 36㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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