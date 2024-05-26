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中国唐物　明時代　銅製獅子　貴重品
商品番号 I68765871488
商品名

中国唐物　明時代　銅製獅子　貴重品
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 36,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなり貴重な作品です。尻尾付け根部分に修復歴あり。
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