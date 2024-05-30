肉筆　油絵 ひまわり　F4号 ゴッホ模写

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商品詳細
新作ですヴィンセント・ヴァン・ゴッホ肉筆油絵模写ひまわりキャンバスサイズF4(333mm*242mm)背景：ゴッホは画家の友達ポール・ゴーギャンを待っているうちに部屋を飾りたいと思ってひまわりを描き始めた出品しているひまわりは一幅目ゴッホがはじめに描いたヒマワリの油彩画今はアメリカ私人珍蔵している。外国人/人気アーティスト···ゴッホ絵画の種類···油彩画・油絵形式···その他主題···静物主な画材···油彩絵の具
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