日本画、和絵　色紙額縁　2点セット

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商品詳細
日本画、和絵 色紙額縁2点セットになります。梱包の箱は角に破れや汚れが御座いますが中の商品は、問題ございません。中古品扱いとなりますのでご理解の上、ご検討の程宜しくお願い致します。#額縁#絵#和風#和室#和
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