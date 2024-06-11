日本画、和絵 色紙額縁2点セットになります。梱包の箱は角に破れや汚れが御座いますが中の商品は、問題ございません。中古品扱いとなりますのでご理解の上、ご検討の程宜しくお願い致します。#額縁#絵#和風#和室#和



日本画、和絵 色紙額縁 2点セット - 絵画/タペストリ



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