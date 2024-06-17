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- 【新品未開封】Elixir エリクサー ベース弦 5弦 #14202
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商品詳細
新品購入後ストックしておりましたが使用する予定が無い為出品致します。新品未開封ですネコポスで発送予定です。以下、商品説明。Elixirエリクサーベース弦NANOWEBニッケルLongScale5弦Light.045-.130#14202エリクサー弦は特殊で高度なポリマーコーティング技術によって、弦を汗や体の油分、汚れから守り、腐食を防止します。張り替え当初の高音質を長持ちさせる革新的な弦で、世界中で数多くのプロ、アマチュアのミュージシャンから絶賛されています。超極薄ナノウェブコーティングは、コーティング無しの弦の様なブライトで迫力のあるサウンド。程良く押さえられたフィンガーノイズが特長。ニッケルロングスケール5弦-ライトゲージ(.045.065.085.100.130)アクセサリー・パーツ···エレキギター弦、エレキベース弦
http://narcologia.ru/goods/smear94904.html
http://narcologia.ru/goods/slide134587.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial750116.html
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