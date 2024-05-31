■フルート■J.Michael　Jマイケル　楽器

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商品詳細
■フルート/J.Michael/Jマイケル■数年以上前に楽器店で購入■状態若干汚れや小傷など通常の使用感がありますが、破損等目立つダメージは無いです。動作確認ができませんのでジャンク品としてお考え下さい。初心者・入門者向き■備考※取り扱っている商品は全てブランドリユースショップにて鑑定済みですので真贋に問題はございません。
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