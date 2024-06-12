FUNKO pop オリジナル アベンジャーズ 3体セット ファンコ ポップ

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新品未開封フィギュアマーベルよりオリジナルアベンジャーズコミック版アイアンマン、ハルク、キャプテンアメリカの３つセットです。段ボール梱包にて発送します。＋¥400でメルカリ便送料込みへ変更可能。各＋¥200で専用プロテクターに入れて発送可能。*普通郵便で発送した際の紛失や郵送中の破損による、返金、取引キャンセルは絶対にしません。保証・追跡番号のない発送方法です。そのリスクを理解してご選択ください。『コメント失礼いたします。購入を考えているのですが、こちらの商品はお値下げ可能でしょうか？』↑この定型文はやめてください。希望金額をお願いします。↓↓その他の関連商品はこちら#Makotoマーベル#Makotoアベンジャーズ※未開封品のため、中身に関する問題の責任は負いかねます。本体の色むら、キズ、光り加減、製造工程でつく付着物、多少の変形があることもございます。また、ブリスターの破損もありえます。ご理解の上、ご購入ください。※海外からの輸入品のため外箱に傷があることがございます。完璧なものをお求めの場合はご購入をご遠慮ください。※プロフィールを閲覧いただき、記載内容をご了承いただけた方のみ、ご購入をお願いします。※いかなる理由があろうとも、購入後のキャンセルは一律でお断りしております。マーベルスパイダーマンアイアンマンキャプテンアメリカアメコミディズニーミッキースターウォーズフィギュアコミコンアベンジャーズ