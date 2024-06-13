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レックウザEX　BW5 SR 1ED ポケモンカード
商品番号 C58767037276
商品名

レックウザEX　BW5 SR 1ED ポケモンカード
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

やや白かけがありますが折れや凹みなどの大きな傷はありません。写真をよくご確認していただき、納得いただいてからのご購入をお願い致します。写真追加などのリクエストがありましたら、お気軽にコメントをお願い致します。傷のチェックをしておりますが素人検品です。プレイ用としてお考え下さい。すり替え防止のため、返品は不可とさせていただきます。購入の際はコメント無しで構いませんのでよろしくお願いします。検索用ポケモンカードトリプレットビート　キハダポケカプロモVMAXクライマックスURHRSRリザードンカイ　ルギア　ギラティナマリィ　ミモザ　セレナ旧裏ブラッキースタートデッキVMAX　EX　GX　PSA　SAeカード　advpcgpsaイーブイヒーローズパラダイムトリガー　ルギアVSTARユニバース　SARスカーレット　バイオレットexナンジャモ　クレイバースト
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