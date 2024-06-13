レックウザEX　BW5 SR 1ED ポケモンカード

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商品詳細
やや白かけがありますが折れや凹みなどの大きな傷はありません。写真をよくご確認していただき、納得いただいてからのご購入をお願い致します。写真追加などのリクエストがありましたら、お気軽にコメントをお願い致します。傷のチェックをしておりますが素人検品です。プレイ用としてお考え下さい。すり替え防止のため、返品は不可とさせていただきます。購入の際はコメント無しで構いませんのでよろしくお願いします。検索用ポケモンカードトリプレットビート キハダポケカプロモVMAXクライマックスURHRSRリザードンカイ ルギア ギラティナマリィ ミモザ セレナ旧裏ブラッキースタートデッキVMAX EX GX PSA SAeカード advpcgpsaイーブイヒーローズパラダイムトリガー ルギアVSTARユニバース SARスカーレット バイオレットexナンジャモ クレイバースト
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