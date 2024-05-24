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布団太鼓　木鼻　彫物　欅　8個セット　獅子　木彫　だんじり　骨董　狭間　太鼓台
商品番号 H44840432365
商品名

布団太鼓　木鼻　彫物　欅　8個セット　獅子　木彫　だんじり　骨董　狭間　太鼓台
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

詳しいことはわかりかねます。古い彫物のため破損箇所などありますので写真でご確認ください。縦　約9cm横　約7.5cm奥行き　約13cm素材···木彫
http://narcologia.ru/goods/stage761997.html
http://narcologia.ru/goods/peroration170715.html
http://narcologia.ru/goods/recommended767990.html
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美術品 彫刻 | cabalgatasvaliceras.com.uy
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