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商品詳細
柳元悦先生の湯呑みです。購入後、使用するのが勿体なく、棚で保管していました。柳元悦先生の作品は市場にあまり出回っていないため貴重な作品だと思います。サイズ:飲み口直径:約8.5cm、高さ約8cm自宅保管のため、ご理解の上ご検討いただけると幸いです。よろしくお願いします。#民藝#陶芸#柳元悦#柳宗悦
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