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TORTE TSDK-61 トルテ 電子ピアノ　61鍵盤
商品番号 A90785247825
商品名

TORTE TSDK-61 トルテ 電子ピアノ　61鍵盤
ブランド名 トルテ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品状態目立った傷や汚れはほとんどなく綺麗な状態です！！#アルコール清掃済み動作確認済みです。○ACで電源接続確認。○全鍵盤を押して音確認。検索用ヤマハYAMAHAローランドROLAND河合楽器KAWAIコルグKORG#TKD#電子ピアノ#ネクター#鍵盤楽器#ピアノ種類···電子ピアノレベル···初心者
http://narcologia.ru/goods/tenet606163.html
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