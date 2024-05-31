EDWARDS ベース　※ソフトケース付

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商品詳細
定価92400円●状態：4年前くらいに福岡のビッグボスで購入しました。ライブとかで使用したことはなく、家から持ち出したことはないため、目立った傷などはありません。音や指板も特に問題はございません。●ケースをお付けして送ります。こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。これ以上の値下げは考慮しておりませんので、何卒ご了承ください。
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