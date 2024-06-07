400% bb-8 STARWARS BE@RBRICK

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商品詳細
日の当たらないところに飾っておりました。全体的に少し細かな汚れ・傷がみられるのと、鼻に少し白くなっている部分があります。画像だと2枚目が実際の見え方に近いです。また、素人保管です。予めこれらのことをご了承ください。神経質な方の購入はお勧め致しません。ベアブリックくじ特賞スターウォーズ
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