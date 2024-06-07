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400% bb-8 STARWARS BE@RBRICK
商品番号 B44003681031
商品名

400% bb-8 STARWARS BE@RBRICK
ブランド名 ベアブリック
特別価格 税込 2,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日の当たらないところに飾っておりました。全体的に少し細かな汚れ・傷がみられるのと、鼻に少し白くなっている部分があります。画像だと2枚目が実際の見え方に近いです。また、素人保管です。予めこれらのことをご了承ください。神経質な方の購入はお勧め致しません。ベアブリックくじ特賞スターウォーズ
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