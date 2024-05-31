Lilかんさい　狼煙旗

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商品詳細
グッズ整理の為出品いたします。こちら新品未使用未開封でございます。旗の上の部分が取れやすくなっておりますがもともとですのでご理解よろしくお願いします。当方保管のため神経質な方はお控えください。#Lilかんさい#嶋﨑斗亜#西村拓哉#大西風雅#岡﨑彪太郎#當間琉巧
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