※傷みあり※ハイキュー　ハイコン　コンサート　牛島若利　缶バッジ⑦

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※傷みあり※ハイキュー ハイコン コンサート 牛島若利 缶バッジ⑦傷みありの物が複数あるため、数字を付けます。複数希望の方は番号をコメントください。室内暗所で保管※傷みありです。へこみ多数、傷付きありのため、写真を\"十分\"に確認後に、ご購入ください。凹み、傷はございますが表面は比較的に綺麗だった、こちらの価格です。プチプチ、水濡れ防止袋に入れて発送します