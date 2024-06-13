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矢沢永吉　ワークシャツ　サイズ L
商品番号 E27201232583
商品名

矢沢永吉　ワークシャツ　サイズ L
ブランド名 Espare
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゴワつく感じだったので一度洗濯しました。試着程度ですが新品では無いのでご了承下さい。どなたか宜しくお願いします。マイクスタンドロゴ、筆ロゴは刺繍ワッペン。サイン風はアイロンプリントです。
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