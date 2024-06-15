全日空　ANAロゴ　メンズポロシャツ（非売品）

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非売品です。ANAの真っ青なトリトンブルー色の半袖ポロシャツです。イベントの際に着用する支給品でしたが着るのが勿体なく、コレクションとして自宅保管しておりました。（一度も着ることも無く洗濯もしてません）未使用品ですがあくまでも中古品ですので、未使用に近いとしました。パッケージの外箱＆袋はございません。サイズは記されてませんが、メンズM〜Lサイズやや大きめの日本製です。ANAロゴポロシャツはなかなか有りそうで無い一品です。自身の大切なコレクションのひとつでしたが今回引っ越しに伴いどなたかにお譲り致します。※発送の際に多少のしわが発生しますので、神経質な方は購入をお控えくださいませ。