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- 『割引』《R》大樋焼 輪花水指 ♦︎中村定子/定甫造♦︎ 美品（230427G3）
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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。大樋焼輪花水指【中村定子（定甫）】で御座います。飴色のとても美しいお品物です。目立った傷み無く美品刻印有サイズ口径約12㎝×径約23㎝高さ約11.5㎝その他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。#茶道具
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大樋焼 輪花水指 ♦︎中村定子/定甫造♦︎ 美品（230427G3） smcint.com
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