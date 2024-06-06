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『割引』《R》大樋焼 輪花水指 ♦︎中村定子/定甫造♦︎ 美品（230427G3）
商品番号 H53505129917
商品名

『割引』《R》大樋焼 輪花水指 ♦︎中村定子/定甫造♦︎ 美品（230427G3）
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。大樋焼輪花水指【中村定子（定甫）】で御座います。飴色のとても美しいお品物です。目立った傷み無く美品刻印有サイズ口径約12㎝×径約23㎝高さ約11.5㎝その他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。#茶道具
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