ちいかわ お台場 冒険王 アクキー＆アクスタ

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お台場のちいかわ商店限定のアクリルキーホルダーとアクリルスタンドのセット。アクリルキーホルダー6個アクリルスタンド6個合計12個のコンプリートセットですバラ売りはしません。お台場冒険王は終了したので今後入手出来ないグッズですお値下げ不可ですちいかわハチワレうさぎモモンガくりまんじゅうちいかわ商店ちいかわ縁日ちいかわ飯店アクキーアクリルキーホルダーアクスタアクリルスタンド限定ナガノメルカリ便追跡可能