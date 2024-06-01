非売品 未開封 ジョジョ25周年 メモリアルカード 17種類 32枚 まとめ売り

非売品未開封ジョジョ25周年メモリアルカード17種類32枚まとめ売り未開封品となりますが、素人管理となりますので完璧をお求めの方や神経質な方のご購入はお控えください。トラブル回避の為、画像でカードの状態をご自身でのお確かめ後、ご納得頂けた方のみご購入ください。画像が足りない場合はコメント頂ければ対応致します。また、商品すり替えなどの対策のため、返品は受付けておりません。発送のときはカードが折れないように梱包をしてのメルカリ便になります。他のとまとめてのご購入のときは割引させていただきますのでコメントしてください。宜しくお願い致します。#ジョジョ#ジョジョの奇妙な冒険



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