グッドスマイルカンパニー マビノギ サキュバス 1/8 完成品フィギュア

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グッドスマイルカンパニーから発売された、マビノギサキュバス1/8完成品フィギュアを出品しています。状態は購入当時に中身確認の為、一度開封しています。出品にあたり再度確認した所、中のブリスターはテープが貼ってある状態だったので未使用に近い状態だと思います。外箱は9枚目の様に上面のテープ貼ってあった所、10枚目の外箱表面のサキュバスが映っているところにテープ痕があり、その部分の色が褪せてます。気になる方は購入をお控え下さい。発送はダンボールを用意して送付致します。ご検討宜しくお願い致します。#グッドスマイルカンパニー#マビノギ#サキュバス#マビノギサキュバス1_8完成品フィギュアフィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/8