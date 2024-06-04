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進撃の巨人 リヴァイ兵長　WIT STUDIO アクリルキーホルダー アクキー
商品番号 X46429433569
商品名

進撃の巨人 リヴァイ兵長　WIT STUDIO アクリルキーホルダー アクキー
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 6,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

進撃の巨人　リヴァイ兵長　IGストア　WITSTUDIO　アクリルキーホルダー　アクキーリヴァイ今は出回りがなくとても希少な商品です。新品未使用です。暗所にて大切に保管しておりました。ごく僅かな初期スレ等も気にされる神経質な方はご購入をお控えください。他の柄も出品しておりますので纏めてのご購入ご希望でしたらコメントにてご連絡下さい。お気持ちお安くします。進撃の巨人　IGストアWITSTUDIO　進撃の巨人リヴァイ描き下ろし浅野恭司
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