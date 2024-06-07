最終お値下げ笹森裕貴　松井江　刀ミュ　刀剣乱舞　缶バッジ　アクスタ　真剣乱舞祭

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商品詳細
人気タイトル...刀剣乱舞グッズ種類...缶バッジ缶バッジカバーを付けて痛バの状態で保管していました。痛バとして使用したことはございません。外に持ち出したこともございません。目立った傷、汚れ等ございませんが、完璧品を求める方は御遠慮くださいませ。バラ売り不可お値下げ不可缶バッジ73点、アクスタ2点セットです。刀ミュ刀剣乱舞笹森裕貴松井江痛バ缶バッジ真剣乱舞祭アクリルスタンドアクスタ
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