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ポケモンカード　ポケカ　強化拡張パックレイジングサーフ　未開封BOX
商品番号 T13274719688
商品名

ポケモンカード　ポケカ　強化拡張パックレイジングサーフ　未開封BOX
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード強化拡張パック　レイジングサーフGEO当選品です。受け取りの際にシュリンクは剥がされましたが、ペリペリ未開封です。開封せず、箱のまま宅急便コンパクトで発送予定です。種別...パック・ボックス種別/詳細...未開封ボックスシリーズ...ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット...強化拡張パックレイジングサーフ
http://narcologia.ru/goods/perpetual477746.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador259806.html
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