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- 702『七宝 花 香合』赤 /骨董品 古美術 古玩 アンティーク
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商品詳細
先代・先々代の大量の蒐集品の中から、少しずつ出品していきます。高さ約2.3センチ 約4.9×4センチ（素人採寸のため、誤差ご容赦ください。）内側に少し汚れがあります。時代擦れや汚れ、錆び、窯キズ、微細なキズなど、古いものにご理解のある方、お願いしますね。コメント無しの即購入もOKです。良きご縁があることをお待ちしております。☆骨董品☆古道具☆茶道具☆古美術☆☆九谷焼☆古伊万里☆薩摩焼☆美濃焼☆702
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