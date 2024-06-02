【新品】ドンペリニョン　ロゼ　ピンク　ハート　シャンパン　果実酒　ビンテージ

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商品詳細
種類···ロゼ産地···フランス年表記···2006年一本あたりの容量···750mlアルコール度数···12〜12.9%ドンペリドン・ペリニヨンロゼ750ml新品未開封ヴィンテージ vintage2006rose頂き物で飲まないため出品です個人のお祝い事のシーンで飲むのもいいですし、飲み屋さんでだすのもいいですね。気に入った方は、是非どうぞ。87497
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