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DOSEA×YOKANG　プルオーバー　トップス
商品番号 Q87786845495
商品名

DOSEA×YOKANG　プルオーバー　トップス
ブランド名 ヨーカン
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。他フリマアプリにて購入しましたが、着る機会が無いので出品致します。裾幅が小さくなっているので、腰やウエストで丈を、調整できます。ワイドパンツなどと合わせると素敵です。DOSEA×YOKANGのプルオーバーです。色はブルーグレー海のシルク素材で伸縮性があり、着やすい素材となっております。サイズは表記が無いため、フリーと致します。着丈　約77cm裾幅平置きで約40cm　袖空き約21cm素人採寸のため誤差はご了承ください。素材　綿65%　　　レーヨン（海のシルク）35%傷や汚れはありませんが、使用感あります。中古品ということをご理解頂ける方のみ購入お願い致します。
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