DOSEA×YOKANG　プルオーバー　トップス

ご覧頂きありがとうございます。他フリマアプリにて購入しましたが、着る機会が無いので出品致します。裾幅が小さくなっているので、腰やウエストで丈を、調整できます。ワイドパンツなどと合わせると素敵です。DOSEA×YOKANGのプルオーバーです。色はブルーグレー海のシルク素材で伸縮性があり、着やすい素材となっております。サイズは表記が無いため、フリーと致します。着丈 約77cm裾幅平置きで約40cm 袖空き約21cm素人採寸のため誤差はご了承ください。素材 綿65% レーヨン（海のシルク）35%傷や汚れはありませんが、使用感あります。中古品ということをご理解頂ける方のみ購入お願い致します。



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