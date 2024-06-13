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ミズイロインド　ワイドベスト
商品番号 J86648044488
商品名

ミズイロインド　ワイドベスト
ブランド名 ミズイロインド
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズイロインドカラーワイドベストですお色　ブラック身幅　約69センチ着丈　約65センチ定価　13000円位去年購入して7〜8回着用しました今年も定番で販売されています大きなダメージはなくキレイです中古品にご理解のある方よろしくお願いします
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