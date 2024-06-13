ミズイロインド　ワイドベスト

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商品詳細
ミズイロインドカラーワイドベストですお色 ブラック身幅 約69センチ着丈 約65センチ定価 13000円位去年購入して7〜8回着用しました今年も定番で販売されています大きなダメージはなくキレイです中古品にご理解のある方よろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/traverse498326.html
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