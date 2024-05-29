ルイヴィトン クラフティ ネヴァーフルMMトートバッグ M56584【超美品】

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【カラー】・ブラック系/オレンジ系/クレーム/カラメル・ゴールド金具【素材】モノグラム・ジャイアントPVCコーティングキャンバス【寸法】約W32.0cm×H29.0cm×D15.5cm【仕様】・フック開閉式・取外し可能なファスナー式ポーチ・Dリング【付属品】ポーチ【商品ランク】5段階で5を新品とすると4.0です。【商品状態】・ショルダーストラップ部分に保管時のクセが御座います。・バック底、バック内に僅かに薄汚れが御座います。・未使用では御座いませんが未使用に近い状態です。【商品コメント】・シリアル番号AR3280(バック)・シリアル番号MM3210(ポーチ)・取外し可能なポーチは、クラッチやバッグのポケットとしてお使いいただけます。【購入先】当店の掲載商品は買取り商品、質流れ商品、宝石商からの購入品及び業界オークションにて購入した商品になりますので、全てが鑑定・真贋済みの正規商品となりますので、ご安心下さい。【コメント】・大阪にて質屋業を営んでおり「古物商許可証」を取得して70年以上。・全国質屋組合連合会加盟店「質屋許可番号」大阪府公安委員会許可第62230R037505号「古物商許可番号」大阪府公安委員会許可第62230R035861号「時計・宝飾品商」・あくまでもUSED品の為、神経質な方はご遠慮願います。・プロフィールは必ず一読下さい。人気モデル/シリーズ...LOUISVUITTONネヴァーフルMM