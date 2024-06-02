美品】イヴサンローラン ヴィンテージ リボン ゴールド ブローチ ...

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数ある出品商品の中から当方の商品をご覧頂き誠にありがとうございます！良質なお品物を提供できるように日々努力致します！ご安心してご利用下さい！！古物商許可証[第308902121465号/東京都公安委員会]◆◆◆交渉時の注意事項◆◆◆交渉時の注意事項はプロフに記載しております。必ずプロフをご一読頂いた上でコメントの記載をお願い致します。◆◆◆設定価格に関して◆◆◆価格のご相談は対応しておりますが、1,000円を超えるお値引きは基本難しいです。提示価格を元にご検討よろしくお願い致します。◆◆◆商品説明◆◆◆〇ブランド名イヴサンローラン〇商品名ヴィンテージ リボン ゴールド ブローチ〇素材メッキ〇サイズ約縦3.5cm横3.8cm〇状態・目立つ傷もほとんどなく全般きれいな商品です。〇付属品無し〇備考無し◆◆◆ご注意事項◆◆◆・あくまで中古のお品物になりますので、神経質な方のご入札はお控え下さい。・この商品は他のサイトにも掲載している為、売れてしまった場合は順次商品削除いたしますので、予めご了承ください。もし同時に売れてしまい、ご案内が難しくなってしまった場合は、その旨お伝えし、キャンセル対応とらせて頂きますのでご安心下さい。ご検討なさっている方はお早めのご購入をお勧めいたします。39.512545