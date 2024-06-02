【美品】EQUIPMENT FEMME 半袖 シルク100% ホワイト Sサイズ

【ブランド】EQUIPMENTFEMMEエキプモンフェム半袖シルクシャツ クリーニング済エキプモンの半袖シャツです✨光沢感\u0026贅沢感満載のシルクシャツです♪【サイズ】表記サイズ S・着丈約47.5㎝・肩幅約44㎝・身幅約48㎝・袖丈約28.5㎝※平置きです。素人採寸ですので参考程度にお願いいたします。【カラー】ホワイト(白色)【生地】絹(シルク)100%【状態】全体的に目立つ大きなダメージは無く、まだまだお使い頂ける状態です☆【発送】らくらくメルカリ便折り畳んでの発送となります、ご了承くださいませ。【注意点】▼交渉中でも、購入者を優先させていただきますので、ご了承ください。▼ご覧になるスマホ機器及びその他モニターなどの違いにより、実際の商品素材の色が相違する場合がございます。▼自宅保管ですペットはおりません。同居家族に喫煙者はおりません。



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