【バロック】レディース　シャツ　ブラウス　花柄　薄手　キレイ

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ご覧いただきありがとうございます(\u003e◡\u003c)♡毎日出品中❤️全て一点物❤️即購入OKです✨☆☆☆#irohaのタンス☆☆☆↑✨是非ご覧ください✨↑【フォロー割、おまとめ割実施中です＊】【お値引き可能商品もございます＊】 疑問点含めて、コメントお待ちしております♪■カラー/(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)■サイズ/【壁掛け寸法】肩幅/40㎝着丈/52㎝身幅/45㎝袖丈/61㎝※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。【商品説明】NO314テイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル、地雷系、韓国系、量産型オフィス 薄手 トップス 色···オレンジ袖丈···長袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄※落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ☆商品について☆他にも、当店では、小さいサイズ・大きいサイズ・メンズ・レディース・キッズ・ヴィンテージ・vintage・古着・古着女子・ふるじょ・古着男子・女っぽ・ジェンダーレス・ビッグロゴ・海外ガール・Y2K・パーカー・ワンピース・ニット・スウェット・セットアップ・スカート・パンツ、など幅広く取り扱いしております。ヽ(*＾ω＾*)#irohaのタンス 商品一覧(\u003e◡\u003c) ↑♡是非ご覧ください♡↑ \\\\\\(●´ω｀●)|||