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商品詳細
テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ブルー袖丈···七分袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄新品ですサイズ 9号ネイビー袖に特徴があります。(写真参照)後ろにはリボンの紐が付いています簡易包装にて郵送します
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