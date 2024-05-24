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花柄ブラウス
商品番号 K59942033148
商品名

花柄ブラウス
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ブルー袖丈···七分袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄新品ですサイズ　9号ネイビー袖に特徴があります。(写真参照)後ろにはリボンの紐が付いています簡易包装にて郵送します
http://narcologia.ru/goods/Lincoln32802.html
http://narcologia.ru/goods/organization451262.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture590741.html
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