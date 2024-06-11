アディダス Tシャツ XLサイズ ワーディング 白

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商品詳細
♥️即日発送可能♥️☆手元に在庫がありますのでコメントなしで購入OKです。★。★゜出品詳細★゜★。アディダスオリジナルスからワーディングルーズフィット半袖Tシャツのご紹介です。レトロムード漂うストリートウェアからインスピレーションを受け、\"THETHREESTRIPES\"のワーディングをグラフィックで表現したオーバーサイズバックプリントTシャツです。フロントにプリントされたマイクロワーディングがデザインのアクセント。トレンドのオーバーサイズフィットを採用し独特の落ち感を醸し出す。UNITEFITでジェンダーを超えた着用が可能。※こちらの商品はユニセックス商品になりますので男性、女性とも着用頂けます。■ADIDAS☆アディダス■WORDINGLOOSEFITT-SHIRT■素材■コットン100%【カラー】ホワイト【サイズ】XLサイズ着丈:71cm胸囲:117cm【状態】新品・未使用（国内正規品）【配送方法】ゆうパケットポスト（送料込）■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□他にも人気商品を出品中です。#white_vanillaアディダス ↑クリックで見ていって下さい。よろしくお願いしますm(__)m■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□4980-3680-2880検索ワードアディダスセールアディダス値下げアディダス入手困難柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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