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新品　NEMIKA ネミカ　カットソー
商品番号 L79669948112
商品名

新品　NEMIKA ネミカ　カットソー
ブランド名 ネミカ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ネミカ　カットソー　新品です。前身頃と背後見頃の上部はレース模様のデザインです。毎年大変人気のシリーズで今季も完売している商品です。デザインに惹かれて購入しましたが、着る機会がありませんので出品させていただきます。柄・デザイン···レース
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