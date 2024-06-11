新品　NEMIKA ネミカ　カットソー

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ご覧いただきありがとうございます。ネミカ カットソー 新品です。前身頃と背後見頃の上部はレース模様のデザインです。毎年大変人気のシリーズで今季も完売している商品です。デザインに惹かれて購入しましたが、着る機会がありませんので出品させていただきます。柄・デザイン···レース