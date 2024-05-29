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【新品未使用】snidel シアークロップドポロシャツ フリーサイズ グレー
商品番号 M67518241726
商品名

【新品未使用】snidel シアークロップドポロシャツ フリーサイズ グレー
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,892 円
在庫状況 あり

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商品詳細

季節外れなので気持ちお安くしました！新品タグ付きの商品です。インナーのキャミソールもセットでお譲りします。定価7920円グレーのカラーは公式では在庫ないみたいです。【サイズ詳細】着丈41.5cmバスト80cm袖丈21cm肩幅36cm前下がり8cm裾幅31cm透け感;あり裏地;インナー付属伸縮性;ややあり光沢感;なし生地の厚さ;薄手柄・デザイン···無地カラー···グレー袖丈···半袖季節感···夏#snidel#lilybrown#celford#フレイアイディ#ウサギオンライン#eimyistoire#darich#zara#royalparty#rienda
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