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セリーヌ　ノースリーブ
商品番号 E24889137681
商品名

セリーヌ　ノースリーブ
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 3,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

しっかりした生地で光沢があります。透け感はありません。結婚式などフォーマルにも着られると思います。
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