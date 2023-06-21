最終値下げ　未使用品　tang プルオーバー　カットソー

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ご覧いただきありがとうございます。4,800円→値下げカラー...エクリューベージュ袖丈...半袖柄・デザイン...無地ネック...Uネック未使用のまま自宅保管してました。TANGパイル裏毛アシンメトリープルオーバー素材には、コットン100%のパイル裏毛を使用。ゆったりとした身幅で柔らかなドレープ感のあるプルオーバー。左脇に切替が入り、袖口とちょこっと付いた裾のリブが可愛い非対称のデザインになっています。ボトムスを選ばないので、幅広いコーディネートをお楽しみいただけます。サイズ⇒着丈57 胸囲146 裄丈39素材⇒コットン100％2022購入価格8250円中古品にご理解がある方お待ちしております。※値下げ不可コンパクトにして発送しますのでたたみしわご了承願います。プロフィールもご覧ください。宜しくお願い致します。Porterdesboutons ポルテデブトンtrois トロワナチュラルナチュリラリンネルMAUVAISESHERBES モヴェズエルヴotoaa オトアーminaperhonen ミナペルホネンMICA＆DEALマイカアンドディールTOMORROWLAND トゥモローランドIENAイエナUNITEDARROWSユナイテッドアローズBEAMSmagalhiマガリGauze#ガーゼmizuiroindミズイロインドbulledesavonビュルデサボンCHILDWOMAN チャイルドウーマンジャーナルスタンダード等お好きな方