MARLENE DAM マーレンダム　リボン＆ビジュー　トップス　カットソー

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ご覧頂きありがとうございます⑅◡̈*【フォロー割】【おまとめ割】実施中♪詳細は出品者プロフィールをご確認ください⭐︎・‥…━━━☞・‥…━━━☞・‥…━━━☞◆ブランド MARLENEDAMマーレンダム◆アイテム カットソー トップス◆素材 綿94%,ポリウレタン6%◆お色 黒シンプルなデザインながら、リボンのデザインやビジューなどのディテールがマーレンダムらしい1枚です。リボンの真ん中に付いているペアシェイプの大粒ストーンがキラキラ輝いてとても綺麗です(^^)マーレンダムはカットソー類でだいたい2万円後半から3万円近い価格です。色褪せや目立ったダメージなどは見受けられません。◆サイズ 40着丈約 68cm肩幅約 34cm身幅約 42cm袖丈約 37cm※撮影小物は含まれません。コンパクトに畳み発送となりますのでご了承下さい。#pinkoBD900